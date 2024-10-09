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9 октября, 16:49

В ЕК объяснили механизм работы новых антироссийских санкций

Еврокомиссия: Новый режим санкций направлен против дестабилизирующих действий РФ

Новый режим санкций предназначен для жёсткого и решительного противодействия дестабилизирующим действиям РФ в отношении Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель Еврокомисии Педро Фонсека Монис.

«[Этот режим] позволяет нам жёстко и решительно реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении ЕС и его государств-членов, а также третьих государств и международных организаций», объяснил европейский чиновник в беседе с РБК.

Новые антироссийские санкции в отношении «дестабилизирующей деятельности» уже были утверждены Советом Европы. Режим должен будет противодействовать вмешательствам России в европейские выборы, работу демократических институтов, а также саботажу региональной экономики, информационным манипуляциям, киберугрозам и прочей деятельности.

Чтобы ввести новые запреты в отношении РФ, Совету Евросоюза необходимо будет принимать единогласное решение по каждому отдельному прецеденту. О дальнейших решениях сообщат отдельно, добавил Монис.

В постпредстве РФ при Европейском союзе назвали новый санкционный режим стремлением закрепить конфронтационную политику в отношении нашей страны и не позволить ни одной стране Европы «свернуть с антироссийского пути». Таким образом ЕС пытается переложить на РФ ответственность за собственные ошибки, в частности в сфере миграционной политики.

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В июле Совет ЕС распространил на Белоруссию введённые ранее в отношении России ограничения. Санкции коснулись импорта золота, алмазов, гелия, угля, минеральных продуктов и сырой нефти. Также был остановлен транзит через территорию республики товаров и технологий двойного назначения. Президент республики Александр Лукашенко назвал запреты незаконными и фашистскими.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Юрий Лысенко
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