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5 октября, 09:19

Лукашенко назвал санкции Запада фашистскими и незаконными

Белоруссия сумела адаптироваться в условиях введённых Западом «фашистских и незаконных» санкций. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая в Брестской области на празднике Дожинки, посвящённом труженикам села.

«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — приводит слова белорусского лидера близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, в июле стало известно, что Совет Евросоюза ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Новые санкции не позволяют импортировать из республики золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, прекращён транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.

МИД Белоруссии обвинил Запад в попытках навязать Лукашенко антироссийский курс
МИД Белоруссии обвинил Запад в попытках навязать Лукашенко антироссийский курс
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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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