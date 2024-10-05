Лукашенко назвал санкции Запада фашистскими и незаконными

Белоруссия сумела адаптироваться в условиях введённых Западом «фашистских и незаконных» санкций. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая в Брестской области на празднике Дожинки, посвящённом труженикам села.

«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — приводит слова белорусского лидера близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».