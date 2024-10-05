Лукашенко назвал санкции Запада фашистскими и незаконными
Белоруссия сумела адаптироваться в условиях введённых Западом «фашистских и незаконных» санкций. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая в Брестской области на празднике Дожинки, посвящённом труженикам села.
«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — приводит слова белорусского лидера близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».
Напомним, в июле стало известно, что Совет Евросоюза ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Новые санкции не позволяют импортировать из республики золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, прекращён транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.
Сайт президента Белоруссии