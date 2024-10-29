Путин заявил о снижении безработицы среди российской молодёжи до 25 лет

В РФ снижается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Глава государства назвал эту группу граждан «одной из наиболее сложных».

«Имею в виду молодёжь до 25 лет, которые в основном пока не имеют опыта работы, находятся в поисках занятости», — отметил Путин.

Так, в июне уровень безработицы в этой категории составил менее 9%, хотя годом ранее он был на уровне 11,6%.