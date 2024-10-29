Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:42

Путин назвал задачу номер один для России

Путин: Народосбережение является задачей номер один

Народосбережение является главной задачей для всей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Глава государства напомнил, что в 2025 году начинается реализация новых национальных проектов, в том числе «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Укрепление и развитие системы здравоохранения занимает в них основное место, отметил Путин. По словам президента, речь идёт о практически всех сферах, начиная от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья.

«Эти нацпроекты отличает комплексный, широкий подход к задействованию всех факторов и ресурсов, влияющих на народосбережение. А это у нас задача номер один», — подчеркнул российский лидер.

Путин: Люди в России должны быть более здоровыми и реже болеть
Путин: Люди в России должны быть более здоровыми и реже болеть

В ходе своего выступления Путин также анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников. По словам президента, систему опробуют в 2025 году в пилотных регионах, а в 2027 году — во всей стране.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar