Путин назвал задачу номер один для России

Народосбережение является главной задачей для всей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Глава государства напомнил, что в 2025 году начинается реализация новых национальных проектов, в том числе «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Укрепление и развитие системы здравоохранения занимает в них основное место, отметил Путин. По словам президента, речь идёт о практически всех сферах, начиная от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья.

«Эти нацпроекты отличает комплексный, широкий подход к задействованию всех факторов и ресурсов, влияющих на народосбережение. А это у нас задача номер один», — подчеркнул российский лидер.