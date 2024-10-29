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29 октября, 13:30

Путин: Люди в России должны быть более здоровыми и реже болеть

Россияне должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, принявший участие в пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024». Глава государства рассказал участникам о ключевых аспектах национальных проектов по теме здоровья.

«Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстаёт от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации. Второе. Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше, реже болеть, разумеется. В том числе, хочу это подчеркнуть, за счёт здорового образа жизни, питания, своевременной профилактики болезней и в целом эффективной работы превентивной медицины», — перечислил российский лидер.

Третьей задачей Путин назвал рост продолжительности жизни, но качество этой жизни должно быть высоким, а сами жизнь — достойной. У человека, несмотря на солидный возраст, должны оставаться внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться, считает президент.

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Ранее Путин заявил, что и сам регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Речь об этом зашла, когда на совещании с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал про прививочную кампанию от гриппа. Глава государства отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно российским препаратом.

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Life.ru

Марина Фещенко
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