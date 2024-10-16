Путин рассказал, где проходит медобследования

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Речь об этом зашла, когда на совещании с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал про прививочную кампанию от гриппа.

Так, Мурашко доложил Путину, что уже 45% граждан прошли вакцинацию от гриппа. Министр подчеркнул, что отечественные препараты очень качественные.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал в ответ Путин.

Путин и Мурашко – о прививках от гриппа. Видео © Telegram/Кремль. Новости