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18 сентября, 09:40

Песков: В Кремле нет централизованной вакцинации сотрудников от гриппа

В Кремле не проводят централизованную кампанию по вакцинации от гриппа, каждый сотрудник самостоятельно решает, необходима ли ему прививка. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то общей кампании у нас нет, она никак не предусмотрена в данном случае. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. Централизованно никогда у нас не было", сообщил пресс-секретарь, добавив, что не знает, прививался ли от гриппа в этом сезоне президент РФ Владимир Путин.

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Ранее в Кремле воздержались от того, чтобы предоставлять данные о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией на этот счёт, и добавил, что никаких встреч у Кадырова с Владимиром Путиным в прошедшее воскресенье не было.

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Юрий Лысенко
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