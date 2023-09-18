Песков: В Кремле нет централизованной вакцинации сотрудников от гриппа

В Кремле не проводят централизованную кампанию по вакцинации от гриппа, каждый сотрудник самостоятельно решает, необходима ли ему прививка. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то общей кампании у нас нет, она никак не предусмотрена в данном случае. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. Централизованно никогда у нас не было", — сообщил пресс-секретарь, добавив, что не знает, прививался ли от гриппа в этом сезоне президент РФ Владимир Путин.