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18 сентября, 09:30

В Кремле порассуждали о введении антиковидных мер вслед за Домом Правительства

Песков: Пока в Кремле не вводят масочный режим

В Кремле пока не намерены вводить масочный режим в связи с тем, что таких рекомендаций от специалистов не поступало. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно же, сезонность определённая есть, возможен сезонный рост заболеваемости. Ждём ориентировок специалистов", — объяснил пресс-секретарь президента.

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Ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю. Песков уже сообщал Лайфу, что в Кремле отслеживают рост заболеваемости в стране, но пока что не видят оснований для усиления антиковидных мер.

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Юрий Лысенко
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