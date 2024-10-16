Песков прояснил слова Путина о регулярных медобследованиях
Песков: У Путина нет проблем со здоровьем, он посещает ЦКБ для диспансеризации
Президент России Владимир Путин не имеет проблем со здоровьем, визиты на обследования в больницу, о которых ранее упомянул президент, являются частью обычной диспансеризации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Имеются в виду обычные диспансеризации», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Речь об этом зашла, когда на совещании с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал про прививочную кампанию от гриппа. Глава государства отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно российским препаратом.
Life.ru