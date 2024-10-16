Песков прояснил слова Путина о регулярных медобследованиях

Президент России Владимир Путин не имеет проблем со здоровьем, визиты на обследования в больницу, о которых ранее упомянул президент, являются частью обычной диспансеризации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков назвал личным делом то, будет ли Путин прививаться от гриппа

Песков назвал личным делом то, будет ли Путин прививаться от гриппа

Ранее Путин заявил, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Речь об этом зашла, когда на совещании с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал про прививочную кампанию от гриппа. Глава государства отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно российским препаратом.