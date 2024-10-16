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16 октября, 16:29

Песков прояснил слова Путина о регулярных медобследованиях

Песков: У Путина нет проблем со здоровьем, он посещает ЦКБ для диспансеризации

Президент России Владимир Путин не имеет проблем со здоровьем, визиты на обследования в больницу, о которых ранее упомянул президент, являются частью обычной диспансеризации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имеются в виду обычные диспансеризации», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Ранее Путин заявил, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Речь об этом зашла, когда на совещании с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал про прививочную кампанию от гриппа. Глава государства отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно российским препаратом.

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Life.ru

Никита Никонов
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