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17 сентября, 10:39

Песков назвал личным делом то, будет ли Путин прививаться от гриппа

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уклонился от вопроса журналистов о вакцинации российского лидера Владимира Путина от гриппа. Он пояснил, что данное решение каждый принимает лично и, более того, это зависит от рекомендаций специалистов.

«Это всё-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — пояснил Песков журналистам в ответ на вопрос о вакцинации президента от гриппа.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции в статистике показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по России число заразившихся выросло почти на 50% за прошедшую неделю.

Александр Юнашев
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