Песков назвал личным делом то, будет ли Путин прививаться от гриппа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уклонился от вопроса журналистов о вакцинации российского лидера Владимира Путина от гриппа. Он пояснил, что данное решение каждый принимает лично и, более того, это зависит от рекомендаций специалистов.

«Это всё-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — пояснил Песков журналистам в ответ на вопрос о вакцинации президента от гриппа.