Песков назвал личным делом то, будет ли Путин прививаться от гриппа
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уклонился от вопроса журналистов о вакцинации российского лидера Владимира Путина от гриппа. Он пояснил, что данное решение каждый принимает лично и, более того, это зависит от рекомендаций специалистов.
«Это всё-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — пояснил Песков журналистам в ответ на вопрос о вакцинации президента от гриппа.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции в статистике показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по России число заразившихся выросло почти на 50% за прошедшую неделю.