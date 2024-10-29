Путин анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников
Президент РФ Владимир Путин анонсировал введение более справедливой модели оплаты труда российских бюджетников. По его словам, систему опробуют в 2025 году в пилотных регионах, а в 2027 году — во всей стране.
«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем — надеюсь, это удастся сделать — распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», — сказал Путин на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливость в разрыве зарплат в разных регионах. Глава государства поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда в рамках пилотных проектов в регионах.
Life.ru