Путин анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников

Президент РФ Владимир Путин анонсировал введение более справедливой модели оплаты труда российских бюджетников. По его словам, систему опробуют в 2025 году в пилотных регионах, а в 2027 году — во всей стране.

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем — надеюсь, это удастся сделать — распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», — сказал Путин на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».