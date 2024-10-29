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Регион
29 октября, 13:37

Путин анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников

Президент РФ Владимир Путин анонсировал введение более справедливой модели оплаты труда российских бюджетников. По его словам, систему опробуют в 2025 году в пилотных регионах, а в 2027 году — во всей стране.

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем — надеюсь, это удастся сделать — распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», — сказал Путин на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

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Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливость в разрыве зарплат в разных регионах. Глава государства поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда в рамках пилотных проектов в регионах.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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