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Регион
29 октября, 14:00

Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет

Средняя продолжительность жизни в России должна превышать 80 лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве.

«Одна из главных целей на предстоящие годы — повышение продолжительности жизни», — указал российский лидер.

Глава государства добавил, что также должна сокращаться разница между продолжительностью жизни людей из разных регионов России. Кроме того, этот параметр нужно последовательно менять и в ситуации с продолжительностью жизни мужчин и женщин. В целом средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, подчеркнул президент.

Путин: Люди в России должны быть более здоровыми и реже болеть
Путин: Люди в России должны быть более здоровыми и реже болеть

А ранее Владимир Путин заявил, что младенческая смертность в РФ стала минимальной за всю историю страны. По словам главы государства, речь идёт о четырёх случаях на тысячу новорождённых.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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