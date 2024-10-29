Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет
Средняя продолжительность жизни в России должна превышать 80 лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве.
«Одна из главных целей на предстоящие годы — повышение продолжительности жизни», — указал российский лидер.
Глава государства добавил, что также должна сокращаться разница между продолжительностью жизни людей из разных регионов России. Кроме того, этот параметр нужно последовательно менять и в ситуации с продолжительностью жизни мужчин и женщин. В целом средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, подчеркнул президент.
А ранее Владимир Путин заявил, что младенческая смертность в РФ стала минимальной за всю историю страны. По словам главы государства, речь идёт о четырёх случаях на тысячу новорождённых.
Life.ru