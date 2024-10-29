Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет

Глава государства добавил, что также должна сокращаться разница между продолжительностью жизни людей из разных регионов России. Кроме того, этот параметр нужно последовательно менять и в ситуации с продолжительностью жизни мужчин и женщин. В целом средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, подчеркнул президент.