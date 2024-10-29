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29 октября, 13:40

Путин: Младенческая смертность в России стала минимальной за всю историю страны

В России достигла минимального исторического уровня младенческая смертность, на сегодняшний день речь идёт о четырёх случаях на тысячу новорожденных. Об этом рассказал во вторник, 29 октября, президент Владимир Путин, выступая на заседании конгресса «Национальное здравоохранение» в Кремле.

«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность — 4 случая на 1 тысячу родившихся живыми», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что за последние годы в стране много сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров — сегодня таких учреждений уже 175 по всей стране.

Путин: Для государства нет ничего важнее, чем дети
Путин: Для государства нет ничего важнее, чем дети

Ранее Путин призвал добиться роста продолжительности жизни, но качество этой жизни должно быть высоким, а сама жизнь — достойной. У человека, несмотря на солидный возраст, должны оставаться внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться, считает президент.

Обложка ©

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Марина Фещенко
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