Путин: Развитие технологий и ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

Развитие технологий и ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая». Он также отметил, что запретить новые технологии не получится и нужно развивать свои нейросети, чтобы не попадать под влияние западных.

«Во многих странах регулируется, в некоторых даже запрещается. Запрещать, мне кажется, невозможно, всё равно это найдет себе дорогу.Что касается суверенитета, важнейшая составляющая здесь — платформа. Конечно, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение, совершенно верно. Мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект», — отметил российский лидер.

Политик отметил, что ИИ — важнейший инструмент развития. Он напомнил о том, что в стране безработица составляет 2,4%, при этом существует дефицит рабочих рук. По его словам, нейросети можно использовать в различных сферах, и их роль будет только расти. Однако Путин подчеркнул, что главное — регулировать ИИ и его использование.