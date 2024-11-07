Путин рассказал, пользуется ли он Интернетом
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме признался, что пользуется Интернетом. Глава государства, однако, говорит, что не слишком часто.
«Очень примитивным образом. Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы что-то посмотреть», – сказал Путин на вопрос, пользуется ли он Интернетом.
«Нашими технологиями?», – поинтересовались у него, но что Путин кивнул: «Вашими, вашими».
Путин затронул в своей речи на юбилейном заседании клуба «Валдай» важные вопросы. Так, президент предупредил, что Запад не зарекался не применять против России ядерное оружие. Он обратил внимание и на то, что обладателей фатального оружия становится всё больше. Глава государства также объяснил своё видение миссии России в мире.