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7 ноября, 18:13

Путин рассказал, пользуется ли он Интернетом

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме признался, что пользуется Интернетом. Глава государства, однако, говорит, что не слишком часто.

«Очень примитивным образом. Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы что-то посмотреть», – сказал Путин на вопрос, пользуется ли он Интернетом.

«Нашими технологиями?», – поинтересовались у него, но что Путин кивнул: «Вашими, вашими».

Речь Путина на «Валдае» оказалась вдвое длиннее, чем в прошлом году
Речь Путина на «Валдае» оказалась вдвое длиннее, чем в прошлом году

Путин затронул в своей речи на юбилейном заседании клуба «Валдай» важные вопросы. Так, президент предупредил, что Запад не зарекался не применять против России ядерное оружие. Он обратил внимание и на то, что обладателей фатального оружия становится всё больше. Глава государства также объяснил своё видение миссии России в мире.

Андрей Бражников
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