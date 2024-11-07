Путин рассказал, пользуется ли он Интернетом

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме признался, что пользуется Интернетом. Глава государства, однако, говорит, что не слишком часто.

«Очень примитивным образом. Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы что-то посмотреть», – сказал Путин на вопрос, пользуется ли он Интернетом.

«Нашими технологиями?», – поинтересовались у него, но что Путин кивнул: «Вашими, вашими».