Путин и Лукашенко в Минске 6 декабря обсудят оборону Союзного государства

В Минске 6 декабря состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Его проведут президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе заседания лидеры государств также рассмотрят ход союзного строительства и перспективы дальнейшей интеграции.

В Кремле уточнили, что в планах заседания — принятие ряда решений по вопросам формирования объединённого рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. Затем лидеры РФ и РБ проведут отдельную встречу. В дополнении указано, что мероприятие приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.