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5 декабря, 08:27

Путин и Лукашенко в Минске 6 декабря обсудят оборону Союзного государства

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В Минске 6 декабря состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Его проведут президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе заседания лидеры государств также рассмотрят ход союзного строительства и перспективы дальнейшей интеграции.

В Кремле уточнили, что в планах заседания — принятие ряда решений по вопросам формирования объединённого рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. Затем лидеры РФ и РБ проведут отдельную встречу. В дополнении указано, что мероприятие приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.

Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства Мезенцева
Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства Мезенцева

Напомним, ранее уже появлялась информация, что президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря. Это будет последняя зарубежная поездка российского лидера в 2024 году, но не последняя встреча с Александром Лукашенко.

Мария Любицкая
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