Life.ru узнал, какую страну Путин посетит перед Новым годом
Путин может посетить Минск 6 декабря
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря, об этом Life.ru сообщил источник в МИД Белоруссии. Там пройдёт заседание Высшего Госсовета Союзного государства.
Возможно, это будет последняя зарубежная поездка российского лидера в 2024 году, но не последняя встреча с Александром Лукашенко. Президенты РФ и Белоруссии намерены встретиться в канун Нового года в Петербурге, где традиционно пойдет неформальный саммит СНГ.
Напомним, что в прошлый раз Путин и Лукашенко встречались на саммите БРИКС в Казани, который проходил 22-24 октября.