Life.ru узнал, какую страну Путин посетит перед Новым годом

Президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря, об этом Life.ru сообщил источник в МИД Белоруссии. Там пройдёт заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

Возможно, это будет последняя зарубежная поездка российского лидера в 2024 году, но не последняя встреча с Александром Лукашенко. Президенты РФ и Белоруссии намерены встретиться в канун Нового года в Петербурге, где традиционно пойдет неформальный саммит СНГ.