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26 ноября, 09:46

Life.ru узнал, какую страну Путин посетит перед Новым годом

Путин может посетить Минск 6 декабря

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря, об этом Life.ru сообщил источник в МИД Белоруссии. Там пройдёт заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

Возможно, это будет последняя зарубежная поездка российского лидера в 2024 году, но не последняя встреча с Александром Лукашенко. Президенты РФ и Белоруссии намерены встретиться в канун Нового года в Петербурге, где традиционно пойдет неформальный саммит СНГ.

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Напомним, что в прошлый раз Путин и Лукашенко встречались на саммите БРИКС в Казани, который проходил 22-24 октября.

Александра Вишнякова
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