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12 октября, 23:37

Реакция Лукашенко на вручение ордена в Кремле тронула поляков

Onet: Лукашенко поцеловал орден, вручённый Путиным в Кремле

Лукашенко после награждения орденом, поцеловал его. Обложка © Life.ru

Лукашенко после награждения орденом, поцеловал его. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко растрогал польские СМИ после награждения в Москве. Издание Onet отметило, что белорусский лидер, получив орден Святого Андрея Первозванного, поцеловал его. Этот жест вызвал живую реакцию в Польше.

«Церемония оказалась настолько трогательной для Лукашенко, что он не удержался и поцеловал награду», — говорится в сообщении издания.

Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле
Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле

Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко высшей государственной наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Андреевском зале Кремля.

Анатолий Цейко
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