Реакция Лукашенко на вручение ордена в Кремле тронула поляков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко растрогал польские СМИ после награждения в Москве. Издание Onet отметило, что белорусский лидер, получив орден Святого Андрея Первозванного, поцеловал его. Этот жест вызвал живую реакцию в Польше.