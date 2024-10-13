Реакция Лукашенко на вручение ордена в Кремле тронула поляков
Onet: Лукашенко поцеловал орден, вручённый Путиным в Кремле
Лукашенко после награждения орденом, поцеловал его. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко растрогал польские СМИ после награждения в Москве. Издание Onet отметило, что белорусский лидер, получив орден Святого Андрея Первозванного, поцеловал его. Этот жест вызвал живую реакцию в Польше.
«Церемония оказалась настолько трогательной для Лукашенко, что он не удержался и поцеловал награду», — говорится в сообщении издания.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко высшей государственной наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Андреевском зале Кремля.