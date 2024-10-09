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9 октября, 12:52

Путин в Кремле вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Путин вручил Лукашенко. Обложка © Life.ru

Путин вручил Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко высшей государственной наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Андреевском зале Кремля.

Путин наградил Лукашенко. Видео © Life.ru

До церемонии награждения лидеры провели переговоры.

Путин наградил преподавательский состав МГИМО орденом Александра Невского
Путин наградил преподавательский состав МГИМО орденом Александра Невского

Напомним, Путин подписал указ о награждении Лукашенко ещё в августе. Уточнялось, что белорусский лидер получил орден за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнёрства между Москвой и Минском, укрепление дружественных связей между нашими народами и его личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Александра Мышляева
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