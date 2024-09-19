Путин наградил преподавательский состав МГИМО орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин своим указом наградил коллектив Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ орденом Александра Невского. Документ за подписью главы гоосударства опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что коллектив МГИМО удостоился такой почётной награды за достижения в научно-педагогической деятельности. Преподавательский состав вуза заслужил орден многолетней эффективной подготовкой высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики.
Ранее Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалью «За храбрость» II степени энергетиков из областей, граничащих с Украиной, которые устраняют последствия украинских ударов по инфраструктуре.
Life.ru