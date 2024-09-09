Путин наградил энергетиков, восстанавливающих сети в приграничье
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалью «За храбрость» II степени энергетиков из приграничья, которые устраняют последствия атак Вооружённых сил Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Кулешова Фёдора Алексеевича — директора филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» — «Брянскэнерго», Брянская область», — говорится в документе.
Помимо этого, орден был вручён: Кузнецову Николаю Александровичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Шебекинского района электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» — «Белгородэнерго», Белгородская область; Стремилову Игорю Александровичу — начальнику Шебекинского района электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» — «Белгородэнерго», Белгородская область.
Медалью «За храбрость» II степени награждены: директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов и начальник Грайворонского района электрических сетей этого же филиала Игорь Задачин.
Ранее Путин наградил за героизм бригаду скорой помощи, обстрелянную ВСУ в приграничной Судже. Во время обстрела ВСУ экипаж помогал раненным мирным жителям. Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении своего служебного долга награждены врач Дарья Коннова, фельдшер Александр Чекалин и шофёр Александр Никитичев. Двое последних получили награду посмертно.
Life.ru