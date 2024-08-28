Военную медсестру с позывным «Мышка» наградили медалью «За спасение погибавших»
Медицинская сестра-анестезист с позывным «Мышка» награждена медалью «За спасение погибавших». Девушка трудится в зоне СВО, помогая тяжелораненым бойцам, которые сражаются за свою страну. По её словам, на фронт она отправилась год назад после подписания контракта с Минобороны РФ.
Медсестра с позывным «Мышка» удостоена госнаграды. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z
«Свою государственную награду я получила за то, что мы оказываем помощь крайне тяжёлым пациентам, стабилизируем их состояние, помогаем преодолеть тот порог, который может привести к их смерти. Также занимаемся эвакуацией бойцов на дальнейшие этапы, попутно стабилизируя их состояние. Год назад я приняла решение подписать контракт, чтобы оказывать помощь нашим бойцам», — сказала врач в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил бригаду скорой помощи, которая была атакована украинским дроном возле курского города Суджа. Во время обстрела ВСУ экипаж скорой помогал раненным мирным жителям. Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении своего служебного долга награждены врач Дарья Коннова, фельдшер Александр Чекалин и шофёр Александр Никитичев. К сожалению, двое медиков представлены к награде посмертно.
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