Военную медсестру с позывным «Мышка» наградили медалью «За спасение погибавших»

Медицинская сестра-анестезист с позывным «Мышка» награждена медалью «За спасение погибавших». Девушка трудится в зоне СВО, помогая тяжелораненым бойцам, которые сражаются за свою страну. По её словам, на фронт она отправилась год назад после подписания контракта с Минобороны РФ.

Медсестра с позывным «Мышка» удостоена госнаграды. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«Свою государственную награду я получила за то, что мы оказываем помощь крайне тяжёлым пациентам, стабилизируем их состояние, помогаем преодолеть тот порог, который может привести к их смерти. Также занимаемся эвакуацией бойцов на дальнейшие этапы, попутно стабилизируя их состояние. Год назад я приняла решение подписать контракт, чтобы оказывать помощь нашим бойцам», — сказала врач в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».