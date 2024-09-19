Оксане Фёдоровой присвоено звание Заслуженной артистки РФ

Сейчас Фёдоровой 46 лет. Она получила юридическое образование, но ещё с юности начала заниматься в школе фотомоделей. Фёдорова не стала бросать профессию после успехов на подиуме и получила степень доцента кафедры гражданского права. Ей присвоили звание капитана милиции. Помимо конкурсов красоты, она сделала успешную карьеру на телевидении и принимала участие в съёмках фильмов.