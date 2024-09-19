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Оксане Фёдоровой присвоено звание Заслуженной артистки РФ

19 сентября, 11:07
Оксана Фёдорова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Оксана Фёдорова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова стала Заслуженным артистом России. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, текст которого размещён на официальном портале правовых актов.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист РФ" Бородиной Оксане Геннадьевне артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой, город Москва», — гласит документ.

Сейчас Фёдоровой 46 лет. Она получила юридическое образование, но ещё с юности начала заниматься в школе фотомоделей. Фёдорова не стала бросать профессию после успехов на подиуме и получила степень доцента кафедры гражданского права. Ей присвоили звание капитана милиции. Помимо конкурсов красоты, она сделала успешную карьеру на телевидении и принимала участие в съёмках фильмов.

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Ранее сообщалось, что в июле этого года президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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