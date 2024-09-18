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18 сентября, 19:37

Путин присвоил 51-й общевойсковой и 11-й армии ВВС и ПВО звание «гвардейская»

Путин присвоил 51-й и 11-й армии звание «гвардейская» за героизм и мужество

Глава государства Владимир Путин официально присвоил почётное наименование «гвардейская» 51-й общевойсковой Донецкой армии и 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Указ был опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

Почётные звания были присвоены за проявленные в боях массовый героизм, стойкость и мужество. В документах указано, что такие высокие титулы присуждаются за защиту Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

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Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за их участие в выборах, несмотря на сложные условия, такие как давление и террористические акты. Глава государства подчеркнул их мужество и сплочённость, отметив, что их действия служат примером силы духа и консолидации.

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VK / Минобороны РФ

Кирилл Сосновских
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