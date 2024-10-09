Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Кремле 9 октября. Фото © Life.ru/Павел Баранов
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в Кремле после официальной встречи и церемонии награждения Лукашенко орденом Андрея Первозванного.
«Около часа длились переговоры в расширенном составе. Затем — лидеры пообщались один на один. Достаточно кратко, около 15 минут. После — сама церемония. А прямо сейчас Лукашенко и Путин общение продолжают», — говорится в сообщении близкого к белорусскому лидеру телеграм-канала «Пул Первого».
Напомним, Лукашенко прибыл в Москву 7 октября и принял участие в неформальной встрече президентов, а 8 октября — в работе саммита Содружества Независимых Государств. 9 октября Путин провёл встречу с белорусским коллегой в Кремле. Лидеры обсуждали актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегического сотрудничества и союзничества. Кроме того, президент РФ вручил Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного. Это уже восьмая встреча лидеров с начала года.