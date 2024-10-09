Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в Кремле после официальной встречи и церемонии награждения Лукашенко орденом Андрея Первозванного.

«Около часа длились переговоры в расширенном составе. Затем — лидеры пообщались один на один. Достаточно кратко, около 15 минут. После — сама церемония. А прямо сейчас Лукашенко и Путин общение продолжают», — говорится в сообщении близкого к белорусскому лидеру телеграм-канала «Пул Первого».