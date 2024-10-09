Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Беседа глав государств проходит в Зелёной гостиной.

Это восьмая встреча Путина и Лукашенко с начала года. Напомним, накануне, 8 октября они участвовали в работе саммита Содружества Независимых Государств.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегического сотрудничества и союзничества. При этом акцент будет сделан на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.