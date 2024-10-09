Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Кремле. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин начал встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Беседа глав государств проходит в Зелёной гостиной.
Это восьмая встреча Путина и Лукашенко с начала года. Напомним, накануне, 8 октября они участвовали в работе саммита Содружества Независимых Государств.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегического сотрудничества и союзничества. При этом акцент будет сделан на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
Как сообщал Life.ru, накануне Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. Российский лидер заявил, что для Москвы страны СНГ являются самыми близкими соседями и друзьями. По его словам, программа председательства РФ в 2024 году будет направлена на развитие сотрудничества стран Содружества.