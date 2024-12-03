Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства Мезенцева
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Москве состоялась встреча главы государства Владимира Путина и секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в Минске.
«Владимир Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу в Минске Высшему государственному совету», — рассказал Песков.
Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря. Там пройдёт заседание Высшего Госсовета Союзного государства.