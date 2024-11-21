Песков: Москва и Минск находятся в контакте по теме угроз Белоруссии

Спецслужбы России и Белоруссии постоянно контактируют друг с другом по вопросам потенциальной угрозы Запада в адрес Минска. Россия тщательно следит за ситуацией, соблюдая свои обязанности по обеспечению безопасности Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что Россия несёт ответственность за обеспечение безопасности республики.

Песков отметил, что Белоруссия также нередко оказываться под гнётом потенциальных угроз, идущих на страну с Запада, что неоднократно подтверждал действующих глава страны Александр Лукашенко.

«Эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран. В рамках Союзного государства мы несём обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии», — подчеркнул Песков.