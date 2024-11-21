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21 ноября, 09:38

Песков: Москва и Минск находятся в контакте по теме угроз Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

Спецслужбы России и Белоруссии постоянно контактируют друг с другом по вопросам потенциальной угрозы Запада в адрес Минска. Россия тщательно следит за ситуацией, соблюдая свои обязанности по обеспечению безопасности Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что Россия несёт ответственность за обеспечение безопасности республики.

Песков отметил, что Белоруссия также нередко оказываться под гнётом потенциальных угроз, идущих на страну с Запада, что неоднократно подтверждал действующих глава страны Александр Лукашенко.

«Эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран. В рамках Союзного государства мы несём обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии», — подчеркнул Песков.

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Ранее в Омске силовики задержали мужчину по подозрению в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Обвиняемый в деле открыто призывал интернет-пользователей к актам насилия против сторонников России.

Мария Любицкая
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