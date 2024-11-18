Стала известна схема вербовки российских подростков украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы вербуют россиян, в том числе подростков, для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса России. Об этом сообщил источник в российских спецслужбах агентству ТАСС.

Источник отметил, что украинские спецслужбы используют интернет-мессенджеры для вовлечения несовершеннолетних россиян в противоправную деятельность. В специально созданных сообществах злоумышленники ставят перед пользователями задачи по сбору информации о российских оборонных объектах и объектах энергетики, предлагая за это денежное вознаграждение.

Ранее в Омске силовики задержали мужчину по подозрению в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Обвиняемый в деле открыто призывал интернет-пользователей к актам насилия против сторонников России. У него были изъяты электронные устройства, из которых были получены доказательства, подтверждающие его участие в противоправной деятельности. Против него возбуждено дело по статье о государственной измене, за которую предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.