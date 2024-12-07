Военный эксперт пояснил, что будет значить размещение «Орешника» в Белоруссии для Запада

Размещение «Орешника» в Белоруссии, как и вообще всё, что связано с нашей новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности, является прямым сигналом новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Таким мнением поделился военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио «Комсомольская правда».