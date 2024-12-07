Военный эксперт пояснил, что будет значить размещение «Орешника» в Белоруссии для Запада
Обозреватель Литовкин: Размещение «Орешника» в Белоруссии станет сигналом Трампу
Размещение «Орешника» в Белоруссии, как и вообще всё, что связано с нашей новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности, является прямым сигналом новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Таким мнением поделился военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио «Комсомольская правда».
«США собираются размещать ракеты средней дальности в Европе. Это (размещение «Орешника». — Прим. Life.ru) — заявка в переговорной позиции для избранного президента США о договоре по ракетам средней и малой дальности», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует разместить «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года. Об этом российского коллегу попросил сам Александр Лукашенко. Отмечается, что ракетные комплексы будут поступать на вооружение РФ и параллельно — в Белоруссию. Ожидается, что после этого диалог с Западом будет идти легче.