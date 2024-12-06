Министры Белоруссии поделились ожиданиями от размещения «Орешника»

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков уверен, что в случае появления на территории республики новейшего российского комплекса «Орешник» диалог с Западом будет идти легче. Об этом он сказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, видео опубликовано в телеграм-канале Юнашев LIVE.

«Конечно, легче, как и равно всем в Белоруссии», — утвердительно ответил министр на вопрос о том, как повлияет «Орешник» на сговорчивость западных лидеров.

По его словам, Белоруссии нет смысла опасаться новых санкции из-за размещения оружия, потому что Запад ввёл столько ограничений против Минска, что неизвестно, против чего ещё их можно ввести. А белорусский министр финансов Юрий Селиверстов и вовсе не исключил, что теперь США и Европа задумаются о том, чтобы дать заднюю в санкционной политике из-за «Орешника».