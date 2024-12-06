Министры Белоруссии поделились ожиданиями от размещения «Орешника»
Глава МИД Белоруссии уверен, что Запад сменит тон после размещения «Орешника»
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков уверен, что в случае появления на территории республики новейшего российского комплекса «Орешник» диалог с Западом будет идти легче. Об этом он сказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, видео опубликовано в телеграм-канале Юнашев LIVE.
Белорусские министры прокомментировали желание Минска разместить в республике «Орешник». Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Конечно, легче, как и равно всем в Белоруссии», — утвердительно ответил министр на вопрос о том, как повлияет «Орешник» на сговорчивость западных лидеров.
По его словам, Белоруссии нет смысла опасаться новых санкции из-за размещения оружия, потому что Запад ввёл столько ограничений против Минска, что неизвестно, против чего ещё их можно ввести. А белорусский министр финансов Юрий Селиверстов и вовсе не исключил, что теперь США и Европа задумаются о том, чтобы дать заднюю в санкционной политике из-за «Орешника».
Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил Минск для участия в саммите Высшего Госсовета СГ. В ходе встречи лидер Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить российский «Орешник» на территории республики, так как ситуация на западных границах остаётся напряжённой. Путин заверил, что эту просьбу можно осуществить уже в 2025 году, тогда же начнётся серийное производства ракетного комплекса.
Kandinsky 3.1 / Life.ru