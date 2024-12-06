Точность и мощь: Путин назвал две главные отличительные особенности «Орешника»
Путин: Чем меньше дальность полёта «Орешника», тем выше мощь боевой части
Мощность боевой части ракетного комплекса (РС) средней дальности «Орешник» растёт при сокращении дистанции полёта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, комментируя планы по размещению этих РС в Белоруссии.
«Чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части. <...> О технических деталях ещё поговорим», — сообщил российский лидер.
Путин добавил, что «Орешник» справляется со своими задачами благодаря высокой точности, а не за счёт огромной разрушительной силы. При этом ракетный комплекс в групповом применении вполне можно сравнивать по мощи с ядерным оружием — сила сопоставима, но удар «Орешника» не вызывает радиационных последствий, и потому РС не является оружием массового поражения.
«Во-первых, это, в отличие от оружия массового уничтожения, высокоточное оружие, оно бьёт не по площадям и добивается результата не за счёт своей мощи, а за счёт точности, второе — в случае группового применения одного, двух, трёх комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность и не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никаких ядерных компонентов в боевой части этих ракет», — объяснил президент РФ.
Напомним, сегодня Владимир Путин посетил Минск для участия в саммите Высшего Госсовета СГ. В ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера разместить «Орешник» на территории республики на фоне тревожной ситуации на западной границе. Путин сказал, что эту просьбу можно будет осуществить уже в 2025 году, как и начать серийное производства ракетного комплекса.
Kandinsky 3.1 / Life.ru