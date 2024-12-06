Точность и мощь: Путин назвал две главные отличительные особенности «Орешника»

Мощность боевой части ракетного комплекса (РС) средней дальности «Орешник» растёт при сокращении дистанции полёта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, комментируя планы по размещению этих РС в Белоруссии.

«Чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части. <...> О технических деталях ещё поговорим», — сообщил российский лидер.

Путин добавил, что «Орешник» справляется со своими задачами благодаря высокой точности, а не за счёт огромной разрушительной силы. При этом ракетный комплекс в групповом применении вполне можно сравнивать по мощи с ядерным оружием — сила сопоставима, но удар «Орешника» не вызывает радиационных последствий, и потому РС не является оружием массового поражения.