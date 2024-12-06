Путин анонсировал серийный выпуск «Орешника» ко второй половине 2025 года
Россия собирается наладить серийный выпуск новейшей ракетной системы «Орешник» ко второй половине 2025 года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«К этому времени, по нашим предварительным расчётам, мы наладим серийный выпуск», — отметил Путин, комментируя планы размещения «Орешника» в Белоруссии со второй половины 2025 года.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. Президент РФ Владимир Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом, а глава Роскосмоса Юрий Борисов пообещал сделать ракету настолько мощной, насколько это будет нужно Минобороны.
Сегодня, 6 декабря, Александр Лукашенко попросил Вадимира Путина разместить новейшие российские системы «Орешник» на территории Белоруссии, и президент РФ счёл возможным сделать это уже во второй половине 2025 года. По его словам, комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и на территорию Белоруссии параллельно.
Life.ru