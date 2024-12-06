Путин анонсировал серийный выпуск «Орешника» ко второй половине 2025 года

Россия собирается наладить серийный выпуск новейшей ракетной системы «Орешник» ко второй половине 2025 года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«К этому времени, по нашим предварительным расчётам, мы наладим серийный выпуск», — отметил Путин, комментируя планы размещения «Орешника» в Белоруссии со второй половины 2025 года.