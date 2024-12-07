Не «Орешник»: На Западе боятся разрушительного потенциала российской ракеты
InfoBRICS: Запад боится применения Россией ракеты «Циркон» против НАТО
Западные страны боятся потенциала российской ракеты «Циркон», написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом «Циркона», поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», — пояснил эксперт.
По мнению обозревателя, «Циркон» существенно снизит пространство для манёвров НАТО на земле, поскольку под угрозой постоянно будет находиться личный состав, техника и ценные объекты.
«Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник», — подытожил Боснич.
Ранее Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России в рамках учений на востоке Средиземного моря провели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования. Были задействованы «Цирконы», «Калибры» и «Ониксы».
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