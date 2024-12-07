Западные страны боятся потенциала российской ракеты «Циркон», написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом «Циркона», поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», — пояснил эксперт.

По мнению обозревателя, «Циркон» существенно снизит пространство для манёвров НАТО на земле, поскольку под угрозой постоянно будет находиться личный состав, техника и ценные объекты.