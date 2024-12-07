«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 10:58

Не «Орешник»: На Западе боятся разрушительного потенциала российской ракеты

InfoBRICS: Запад боится применения Россией ракеты «Циркон» против НАТО

Западные страны боятся потенциала российской ракеты «Циркон», написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом «Циркона», поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», — пояснил эксперт.

По мнению обозревателя, «Циркон» существенно снизит пространство для манёвров НАТО на земле, поскольку под угрозой постоянно будет находиться личный состав, техника и ценные объекты.

«Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник», — подытожил Боснич.

Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в первый дальний поход
Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в первый дальний поход

Ранее Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России в рамках учений на востоке Средиземного моря провели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования. Были задействованы «Цирконы», «Калибры» и «Ониксы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • циркон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar