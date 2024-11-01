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1 ноября, 08:18

Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в первый дальний поход

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» во время учений по противовоздушной обороне. Фото © Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» во время учений по противовоздушной обороне. Фото © Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

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Корабли направились в Атлантику, пройдя через определённые районы Баренцева моря. В состав отряда, помимо самого фрегата с высокоточным ракетным вооружением большой дальности, вошёл средний морской танкер «Вязьма».

«Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход», — рассказали в пресс-службе.

В течение ближайших месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные цели этого похода заключаются в демонстрации флага и обеспечении военно-морского присутствия в стратегически важных зонах дальней океанской зоны.

Отправление «Адмирала Головко» в дальний поход свидетельствует о растущей активности России в глобальных водах. Важно отметить, что такие операции помогают укрепить позиции страны на международной арене и продемонстрировать возможности современного флота.

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Напомним, что на недавних учениях «Океан-2024» ВМФ России провёл успешные пуски крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Уран» с кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Манёвры продемонстрировали высокую боевую готовность российского флота, а ракеты «Калибр» успешно поразили условные цели, подтвердив свои тактические характеристики. Фрегат «Адмирал Головко» также принял участие в учениях, осуществив пуск ракеты «Калибр», что подчеркнуло значимость компактных и высокоэффективных кораблей для ВМФ России.

Марина Фещенко
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