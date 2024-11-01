Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в первый дальний поход

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабли направились в Атлантику, пройдя через определённые районы Баренцева моря. В состав отряда, помимо самого фрегата с высокоточным ракетным вооружением большой дальности, вошёл средний морской танкер «Вязьма».

«Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход», — рассказали в пресс-службе.

В течение ближайших месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные цели этого похода заключаются в демонстрации флага и обеспечении военно-морского присутствия в стратегически важных зонах дальней океанской зоны.