Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в первый дальний поход
Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» во время учений по противовоздушной обороне. Фото © Пресс-служба Северного флота/ТАСС
Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», оснащённый гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Корабли направились в Атлантику, пройдя через определённые районы Баренцева моря. В состав отряда, помимо самого фрегата с высокоточным ракетным вооружением большой дальности, вошёл средний морской танкер «Вязьма».
«Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход», — рассказали в пресс-службе.
В течение ближайших месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные цели этого похода заключаются в демонстрации флага и обеспечении военно-морского присутствия в стратегически важных зонах дальней океанской зоны.
Отправление «Адмирала Головко» в дальний поход свидетельствует о растущей активности России в глобальных водах. Важно отметить, что такие операции помогают укрепить позиции страны на международной арене и продемонстрировать возможности современного флота.
Напомним, что на недавних учениях «Океан-2024» ВМФ России провёл успешные пуски крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Уран» с кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Манёвры продемонстрировали высокую боевую готовность российского флота, а ракеты «Калибр» успешно поразили условные цели, подтвердив свои тактические характеристики. Фрегат «Адмирал Головко» также принял участие в учениях, осуществив пуск ракеты «Калибр», что подчеркнуло значимость компактных и высокоэффективных кораблей для ВМФ России.