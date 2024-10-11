«Зверь с ракетами»: Российский «Ржев» поразил американских экспертов

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», разработанный для Военно-морского флота России, привлёк внимание американского журнала The National Interest (NI). В своём материале NI отметило уникальное сочетание компактных размеров и внушительной огневой мощи судна, которое в публикации сравнили с «зверем с ракетами».

Длина корабля всего 67 метров, а водоизмещение составляет 870 тонн. Несмотря на это, «Ржев» оснащён крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», способными поражать надводные цели, а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм, которая придаёт ему дополнительную боевую эффективность.