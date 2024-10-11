«Зверь с ракетами»: Российский «Ржев» поразил американских экспертов
Американский журнал назвал российский корабль «Ржев» «зверем с ракетами»
Корабль «Ржев». Обложка © Telegram / ОСК
Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», разработанный для Военно-морского флота России, привлёк внимание американского журнала The National Interest (NI). В своём материале NI отметило уникальное сочетание компактных размеров и внушительной огневой мощи судна, которое в публикации сравнили с «зверем с ракетами».
Длина корабля всего 67 метров, а водоизмещение составляет 870 тонн. Несмотря на это, «Ржев» оснащён крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», способными поражать надводные цели, а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм, которая придаёт ему дополнительную боевую эффективность.
Автор материала указывает, что подобные МРК являются свидетельством того, как ВМФ России делает ставку на манёвренные и высокоэффективные корабли, способные выполнять широкий спектр задач даже в ограниченных водах.
Кстати, на недавних учениях «Океан-2024» ВМФ России провёл пуски крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Уран» с кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Манёвры показали высокую боевую готовность российского флота, а ракеты «Калибр» успешно отработали по условным целям, подтвердив свои тактические возможности. Фрегат «Адмирал Головко» стал одним из участников учений, выполнив пуск ракеты «Калибр», что подчеркнуло важность компактных и высокоэффективных кораблей для ВМФ России.