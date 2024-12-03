Российский флот запустил «Цирконы», «Калибры» и «Ониксы» из Средиземного моря

Военно-морской флот (ВМФ) России и Воздушно-космические силы (ВКС) провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в ходе учений на востоке Средиземного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море. Видео © Telegram / Минобороны России

«3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» произвели пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», а дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» выполнила стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по морской мишенной позиции. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» произвёл боевой пуск крылатой ракеты «Оникс» из назначенного района на побережье Средиземного моря. Все назначенные цели поражены прямыми попаданиями.

В манёврах принимают участие более 1000 военных, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летальных аппарата, в том числе истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и береговой ракетный комплекс «Бастион». При этом учения проходят в полном соответствии с нормами международного права, подчеркнули в Минобороны.