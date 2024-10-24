Корвет «Гремящий» провёл пуски «Калибров» из акватории Авачинского залива

Многоцелевой корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота продемонстрировал свою огневую мощь, выполнив успешный запуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр». Ракета поразила береговую цель на расстоянии около 1,3 тыс. км, несмотря на сложные метеоусловия. Стрельба была проведена с акватории Авачинского залива, а цель находилась на полигоне Кура в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Операция прошла успешно: ракета в расчётное время достигла своей цели. Для обеспечения безопасности района пуска задействовали как корабли и суда, так и самолёты морской авиации флота. Уникальной особенностью данной стрельбы стало то, что она была выполнена в условиях сложной погоды, что ещё раз подчёркивает подготовленность экипажа и точность ракетного комплекса «Калибр».