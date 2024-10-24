Корвет «Гремящий» провёл пуски «Калибров» из акватории Авачинского залива
Пресс-служба ТОФ: Корвет «Гремящий» выполнил пуск «Калибра» на 1,3 тыс. км
Российский многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий» Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Многоцелевой корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота продемонстрировал свою огневую мощь, выполнив успешный запуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр». Ракета поразила береговую цель на расстоянии около 1,3 тыс. км, несмотря на сложные метеоусловия. Стрельба была проведена с акватории Авачинского залива, а цель находилась на полигоне Кура в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Операция прошла успешно: ракета в расчётное время достигла своей цели. Для обеспечения безопасности района пуска задействовали как корабли и суда, так и самолёты морской авиации флота. Уникальной особенностью данной стрельбы стало то, что она была выполнена в условиях сложной погоды, что ещё раз подчёркивает подготовленность экипажа и точность ракетного комплекса «Калибр».
Во время масштабных учений «Океан-2024» моряки Тихоокеанского флота выполнили серию пусков крылатых ракет, в том числе ракетного комплекса «Калибр». Это стало частью серии мероприятий по проверке готовности флота к действиям в сложных условиях. Одновременно с этим, в рамках тех же учений на Чукотке была успешно высажена морская десантная группировка, что подтвердило боеспособность российского флота.