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Регион
10 декабря, 10:54

Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать»

Главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать». В Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной этого стало повреждение флага из-за сильного ветра. Его планируют заменить до завтра.

Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать». Видео © Новини LIVE

Напомним, 1 августа 2023 года со щита монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб — серп и молот. Символику поместили в местный музей истории Второй мировой войны. И это сыграло с памятником злую шутку: щит «Родины-матери» заржавел.

В Киеве сожгли 30-метровый флаг Украины в День независимости страны
В Киеве сожгли 30-метровый флаг Украины в День независимости страны
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Марина Фещенко
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