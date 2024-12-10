Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать»
Главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать». В Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной этого стало повреждение флага из-за сильного ветра. Его планируют заменить до завтра.
Главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать». Видео © Новини LIVE
Напомним, 1 августа 2023 года со щита монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб — серп и молот. Символику поместили в местный музей истории Второй мировой войны. И это сыграло с памятником злую шутку: щит «Родины-матери» заржавел.
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