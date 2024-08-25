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25 августа, 12:39

В Киеве сожгли 30-метровый флаг Украины в День независимости страны

Активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве

В ночь на 25 августа активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, приурочив это ко Дню независимости, который праздновали накануне. Об этом рассказали представители подполья.

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый день независимости Украины активисты подполья "Дозор" поздравили киевский режим путём поджога флага Украины в городе Киеве на улице Владимира Рыбака, вблизи Киевского медицинского университета», — сказали в подполье в беседе с ТАСС.

Там добавили, что флаг был размещён на внешнем периметре одного из учреждений.

Украинские СМИ сообщают о массовом поджоге авто военных в Киеве и Одессе
Украинские СМИ сообщают о массовом поджоге авто военных в Киеве и Одессе

Напомним, в последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военным и сотрудникам военкоматов. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из разных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

Мария Любицкая
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