В Киеве сожгли 30-метровый флаг Украины в День независимости страны

В ночь на 25 августа активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, приурочив это ко Дню независимости, который праздновали накануне. Об этом рассказали представители подполья.

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый день независимости Украины активисты подполья "Дозор" поздравили киевский режим путём поджога флага Украины в городе Киеве на улице Владимира Рыбака, вблизи Киевского медицинского университета», — сказали в подполье в беседе с ТАСС.