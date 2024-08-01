Щит монумента "Родина-мать" в Киеве заржавел без герба СССР

Уже через год после реконструкции щита монумента "Родина-мать" в Киеве на нём появилась коррозия. Об этом заявил директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун, его слова передаёт украинское издание "Страна".

"Трезуб приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, там ветер, там нет защиты. И все эти швы под угрозой. Они уже жёлтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", — рассказал Кривцун.