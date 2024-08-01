Щит монумента "Родина-мать" в Киеве заржавел без герба СССР
Щит монумента "Родина-мать" в Киеве заржавел уже через год после реконструкции
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan
Уже через год после реконструкции щита монумента "Родина-мать" в Киеве на нём появилась коррозия. Об этом заявил директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун, его слова передаёт украинское издание "Страна".
"Трезуб приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, там ветер, там нет защиты. И все эти швы под угрозой. Они уже жёлтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", — рассказал Кривцун.
Он также отметил, что согласование с институтом хотели проводить после завершения сварочных работ, однако директор заявил, что работники должны самостоятельно отчитываться о результатах.
Напомним, 1 августа 2023 года со щита монумента "Родина-мать" в Киеве сняли советский герб — серп и молот. Символику поместили в местный музей истории Второй мировой войны. При этом в Киеве тогда же предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента. Скульптор Пергаменщик призвал убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. Сам же памятник изначально планировали переименовать в "Украину-мать", однако к единому решению так и не пришли.