Ющенко приложил руку к появлению трезубца на "Родине-матери" в Киеве

Бывший президент Украины Виктор Ющенко лично слепил макет трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом заявил автор проекта — скульптор Алексей Пергаменщик.

"Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушёл в Минкультуры, потом в кабмин, это всё согласовали", — приводит слова скульптора украинское издание Informator.