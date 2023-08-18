Ющенко приложил руку к появлению трезубца на "Родине-матери" в Киеве
Скульптор Пергаменщик: Ющенко слепил макет трезубца для монумента "Родина-мать"
Замена герба СССР на трезубец на монументе "Родина". Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Бывший президент Украины Виктор Ющенко лично слепил макет трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом заявил автор проекта — скульптор Алексей Пергаменщик.
"Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушёл в Минкультуры, потом в кабмин, это всё согласовали", — приводит слова скульптора украинское издание Informator.
По словам Пергаменщика, затем он путём сварки сделал часть трезубца, который сейчас можно видеть. Его подвесили на щите, чтобы оценить толщину и образцы.
Напомним, 1 августа со щита монумента "Родина-мать" в Киеве сняли советский герб — серп и молот. Символику поместят в местный музей истории Второй мировой войны. При этом в Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента. Скульптор Пергаменщик призвал убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. Он даже готов сделать это за свой счёт и отдать их на сохранение музею. Сам же памятник решено переименовать в "Украину-мать".