Украинский режиссёр заявил, что Зеленский пытается выстроить своё государство на чужой земле
Украинский режиссёр Лопатёнок раскритиковал трезубец на монументе "Родина-мать"
Украинский режиссёр и продюсер Игорь Лопатёнок поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных сегодняшнему официальному Киеву. Причиной стали действия украинской власти в отношении культуры и истории, а в частности замена герба СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец.
"Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?" — риторически поинтересовался Лопатёнок на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Игорь Лопатёнок родился в городе Марганце Днепропетровской области. Он известен работами в сфере колоризации и как режиссёр-документалист. Лопатёнок "раскрасил" для широкого зрителя такие советские шедевры, как "В бой идут одни старики", "Офицеры", "Волга-Волга", "Подкидыш", "Цирк". В качестве продюсера он выступил в фильме Оливера Стоуна "Сноуден".
Напомним, 1 августа со щита монумента "Родина-мать" в Киеве сняли советский герб — серп и молот. По словам и.о. украинского министра культуры, символику поместят в местный музей истории Второй мировой войны. При этом в Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента. Скульптор Пергаменщик призвал убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. Он даже готов сделать это за свой счёт и отдать их на сохранение музею. Сам же памятник решено переименовать в "Украину-мать".