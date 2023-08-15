Украинский режиссёр и продюсер Игорь Лопатёнок поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных сегодняшнему официальному Киеву. Причиной стали действия украинской власти в отношении культуры и истории, а в частности замена герба СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец.

"Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?" — риторически поинтересовался Лопатёнок на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).