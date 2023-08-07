В Госдуме объявили трезубец с монумента "Родина-мать" символом смерти для Украины
Вице-спикер ГД Кузнецова: Трезубец стал символом смерти для Украины
Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Украина устроила похороны для государственности, суверенитета и исторической памяти, установив трезубец на монументе "Родина-мать" в Киеве. Об этом в личном телеграм-канале заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле", — говорится в сообщении Кузнецовой.
Вице-спикер добавила, что трезубец символизирует рабство и "покорённость" Украины. Отныне под ним погребены ценности предыдущих поколений, блеск былого величия вместе с памятью о вере и одержанных победах. По мнению политика, теперь каждому украинцу и всему миру стало абсолютно ясно, какой символ олицетворяет все те беды, что обрушились на Украину, и чья в тех бедах вина.
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, его поместят в местный музей истории Второй мировой войны. 6 августа на монумент со второй попытки установили трезубец — украинский герб. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".