Украина устроила похороны для государственности, суверенитета и исторической памяти, установив трезубец на монументе "Родина-мать" в Киеве. Об этом в личном телеграм-канале заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле", — говорится в сообщении Кузнецовой.

Вице-спикер добавила, что трезубец символизирует рабство и "покорённость" Украины. Отныне под ним погребены ценности предыдущих поколений, блеск былого величия вместе с памятью о вере и одержанных победах. По мнению политика, теперь каждому украинцу и всему миру стало абсолютно ясно, какой символ олицетворяет все те беды, что обрушились на Украину, и чья в тех бедах вина.