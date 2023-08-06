Захарова указала на сущность "киборгов" из Киева после установки трезубца на "Родину-мать"

Установка трезубца вместо герба СССР на монумент "Родина-мать" в украинской столице и его переименование в "Украину-мать" показывают всю сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, —любить. А это они не умеют", — написала Захарова в своём телеграм-канале.