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6 августа, 06:52

Захарова указала на сущность "киборгов" из Киева после установки трезубца на "Родину-мать"

Захарова: Установка трезубца на "Родину-мать" в Киеве показывает сущность режима

<p>Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН</p>

Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН

Установка трезубца вместо герба СССР на монумент "Родина-мать" в украинской столице и его переименование в "Украину-мать" показывают всю сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, —любить. А это они не умеют", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, его поместят в местный музей истории Второй мировой войны. Сегодня на монумент со второй попытки установили трезубец — украинский герб. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".

Никита Никонов
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