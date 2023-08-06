Захарова указала на сущность "киборгов" из Киева после установки трезубца на "Родину-мать"
Захарова: Установка трезубца на "Родину-мать" в Киеве показывает сущность режима
Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН
Установка трезубца вместо герба СССР на монумент "Родина-мать" в украинской столице и его переименование в "Украину-мать" показывают всю сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, —любить. А это они не умеют", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, его поместят в местный музей истории Второй мировой войны. Сегодня на монумент со второй попытки установили трезубец — украинский герб. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".