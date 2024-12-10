Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 10:23

Российская Армия освободила населённый пункт Жёлтое в ДНР

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населённый пункт Жёлтое в Донецкой Народной Республике. Наши бойцы также поразили живую силу и технику трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и украинского штурмового батальона в других районах ДНР, отразив восемь контратак вооружённых формирований противника.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Противник потерял свыше 575 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты «Bradley» и бронетранспортёра М113 производства США, двух автомобилей, 152 мм орудия Д-20 и трёх 122 мм гаубиц Д-30.

Армия России освободила Берестки в ДНР
Армия России освободила Берестки в ДНР

Ранее Российская Армия освободила Благодатное в ДНР. В ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также были отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar