Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населённый пункт Жёлтое в Донецкой Народной Республике. Наши бойцы также поразили живую силу и технику трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и украинского штурмового батальона в других районах ДНР, отразив восемь контратак вооружённых формирований противника.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Противник потерял свыше 575 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты «Bradley» и бронетранспортёра М113 производства США, двух автомобилей, 152 мм орудия Д-20 и трёх 122 мм гаубиц Д-30.