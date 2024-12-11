Киевский режим не оставляет попыток атаковать инфраструктуру российских регионов. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 14 дронов ВСУ над Брянской областью.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.