Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 05:07

Минобороны сообщило об уничтожении 14 БПЛА над Брянской областью

Киевский режим не оставляет попыток атаковать инфраструктуру российских регионов. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 14 дронов ВСУ над Брянской областью.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки БПЛА
Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки БПЛА

Также в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Жертв среди населения удалось избежать.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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