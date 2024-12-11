Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому в Таганроге

Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих в результате падения обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге. Удар был нанесен утром 11 декабря с использованием шести ракет ATACMS, при этом целью киевских сил был именно военный объект.

Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог стал объектом ракетной атаки со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях на промышленном предприятии, а также о разрушении котельной на одной из городских улиц. Кроме того, в результате атаки сгорело 14 автомобилей на парковке. К счастью, среди населения жертв не зафиксировано.