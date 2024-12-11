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Ситуация в Сирии
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Регион
11 декабря, 15:20
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Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому в Таганроге

Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих в результате падения обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге. Удар был нанесен утром 11 декабря с использованием шести ракет ATACMS, при этом целью киевских сил был именно военный объект.

Две ракеты были перехвачены, остальные удалось отклонить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения фрагментов ракет имеются пострадавшие среди личного состава», — говорится в заявлении министерства.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог стал объектом ракетной атаки со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях на промышленном предприятии, а также о разрушении котельной на одной из городских улиц. Кроме того, в результате атаки сгорело 14 автомобилей на парковке. К счастью, среди населения жертв не зафиксировано.

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AP/TASS

Марина Фещенко
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