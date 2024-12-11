Почти 30 многоэтажек остались без тепла после повреждения дронами котельной в Таганроге

Местные власти уточнили последствия атаки дронов ВСУ на Ростовскую область. Как заявила мэр Таганрога Светлана Камбулова, повреждена котельная на одной из улиц города.

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить повреждённую котельную», — написала она в телеграм-канале.