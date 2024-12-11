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Регион
11 декабря, 07:03

Почти 30 многоэтажек остались без тепла после повреждения дронами котельной в Таганроге

Мэр Камбулова: В Таганроге после атаки дронов ВСУ повреждена котельная

Местные власти уточнили последствия атаки дронов ВСУ на Ростовскую область. Как заявила мэр Таганрога Светлана Камбулова, повреждена котельная на одной из улиц города.

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить повреждённую котельную», — написала она в телеграм-канале.

Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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