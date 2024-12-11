Удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа, пообещали в Минобороны

Удар по Таганрогу, совершенный с использованием американских ракет ATACMS, не останется без ответа. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Министерства обороны России.

В результате проведенного расследования выяснилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили шесть ракет для атаки на Ростовскую область. Две ракеты были сбиты, а остальные — нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы.