Удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа, пообещали в Минобороны
Минобороны: Удар ATACMS по аэродрому в Таганроге не останется без ответа
Удар по Таганрогу, совершенный с использованием американских ракет ATACMS, не останется без ответа. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Министерства обороны России.
В результате проведенного расследования выяснилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили шесть ракет для атаки на Ростовскую область. Две ракеты были сбиты, а остальные — нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы.
«Эта атака с использованием западного дальнобойного оружия не останется без последствий, соответствующие меры будут предприняты», — указано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог стал объектом ракетной атаки со стороны ВСУ. К счастью, среди населения жертв не зафиксировано. Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих в результате падения обломков ракет.
Midjourney / Life.ru